Sejusp diz que jovem morta durante perseguição apontou arma para PMs e vai investigar caso

Em nota enviada à imprensa na noite deste sábado (3), a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) se posicionou sobre a ocorrência policial que resultou na morte da jovem Géssica Melo de Oliveira, 32 anos.

A vítima, que era enfermeira e tinha três filhos, conduzia um veículo de marca Peugeot, de cor cinza escuro, com vidros escuros. Ela foi baleada enquanto era perseguida pela polícia, na BR-317, no município de Capixaba, distante a cerca de 75 quilômetros de Rio Branco, no Acre.

Ela não teria obedecido a ordem de parada da PM e saiu da pista, colidindo com uma cerca de arame.

O órgão disse que, durante a perseguição, os agentes perceberam que a vítima fazia manobras perigosas na pista.

“Durante o acompanhamento realizado no sentido Capixaba/Rio Branco a condutora do veículo fazia manobras perigosas. Uma equipe do Gefron e outra da Polícia Rodoviária Federal se deslocaram no sentido Senador Guiomard/Capixaba para realizar a abordagem”, destacou.

“Nas proximidades da entrada do ramal da Alcoobrás, a condutora novamente desobedeceu a ordem de parada, se mantendo em alta velocidade. Os policiais continuaram com o acompanhamento. Durante a ocorrência, foi possível visualizar parte de um braço empunhando uma arma de fogo. Neste momento, diante do risco iminente à integridade física da equipe policial, foram efetuados cinco disparos em direção ao veículo”, continuou.

A PM também informou que, “após uma curva, a condutora perdeu o controle do veículo, saiu da pista de rolamento, colidindo em uma cerca de arame”.

“Policiais foram até o veículo e identificaram a mulher como Géssica Melo de Oliveira. Ao perceber que a mulher estava ferida, os policiais acionaram o serviço de emergência, isolaram o local e prestaram o socorro, conduzindo-a ao Hospital-Geral de Senador Guiomard e acionaram a Polícia Técnica (perícia), tendo posteriormente o conhecimento da morte de Géssica”, acrescentou.

Segundo o órgão, “durante os trabalhos realizados pela perícia, foi coletada, nas imediações onde o carro parou, uma pistola 9mm, municiada e engatilhada em meio à pastagem”.

“Os policiais se deslocaram até a Delegacia de Senador Guiomard para lavratura do boletim de ocorrência e demais providências legais. Diante dos fatos, a polícia militar instaurou inquérito por meio da corregedoria para apurar o caso”, finaliza.