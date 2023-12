Signos que vão realizar um sonho antigo ainda em dezembro

O que a astrologia reserva para os signos no último mês do ano? Aparentemente, coisas muitas boas que não foram alcançadas em tempos anteriores. A determinação pode ser o fator-chave para que sonhos antigos sejam realizados antes de 2023 fechar as suas portas.

Estamos falando de signos que podem ser favorecidos devido a posições astrológicas específicas, como é o caso da clareza mental nos capricornianos que virá com o Mércurio, planeta da comunicação, no signo. Quer saber mais? Leia a matéria até o final e descubra.

Mas, antes de entrarmos nas previsões astrológicas, saiba que estamos lidando com uma pseudociência. Não leve tudo ao pé da letra e lembre-se que sonhos e escolhas partem diretamente de cada indivíduo, bem como suas experiências particulares e desejos marcantes.

Signos que podem ver seus sonhos realizados em dezembro

Aquário

Com o ciclo positivo em Vênus, os aquarianos têm tudo para realizarem os seus sonhos, mesmo que sejam aqueles antigos que estavam “arquivados” no inconsciente. Basta ter foco nas metas profissionais e no aprimoramento das relações com as pessoas ao seu redor.

Dezembro será o momento ideal para você evoluir na sua carreira, mostrando formas de superar desafios, enfrentar adversidades e pensar fora da caixinha. Esteja aberto ao novo para encontrar respostas diferentes daquelas que você sempre recorre de tempo em tempo.

Capricórnio

Hora de vivenciar uma reviravolta em suas vidas, capricornianos. Mercúrio está favorável para relações mais amistosas e claras. Além disso, vocês terão condições de lidar com os problemas de uma maneira mais satisfatória devido à clareza nos pensamentos. Ótimo momento.

Aproveite toda a determinação que pode aparecer para você no mês e foque nos seus sonhos que ainda fazem sentido de serem alcançados. É possível que você repense em soluções que não havia se tocado antes. Por isso, não deixe que seus desejam se esvaiam.

Sagitário

O impulso que vocês precisavam chegou em dezembro. Com Marte no signo durante todo o mês, a vitalidade estará mais presente do que antes para agir em vez de apenas pensar. Coloque seus projetos em prática e reviva sonhos antigos: está na hora de vê-los fora do papel.

Dê o primeiro passo rumo ao seu sucesso que a evolução de seus objetivos virá com naturalidade. Explore novos talentos, planeje viagens e faça aquilo que te deixa bem. Esfrie a cabeça, mas sem esquecer das suas metas e ambições que estavam dentro de um baú mental.