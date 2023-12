Susana Werner e filha vivem crise após separação de Júlio César

O fim do casamento de 21 anos de Susana Werner e Júlio César ainda está repercutindo por aí. E a coluna Fábia Oliveira descobriu alguns detalhes dessa separação. Uma delas é que a filha do ex-casal, Giulia Werner, de 18 anos, e a mãe não estão se falando após a situação.

Sim, caros leitores. Fontes da coluna revelaram que a jovem estaria do lado do pai e seu comportamento foi uma surpresa para Susana Werner. Inclusive é essa situação que tem mais tem deixado a influenciadora chateada e com raiva.

Ainda de acordo com fontes, o casamento de Susana e Júlio César já vinha enfrentando crises, pelo menos, há quatro anos. Um dos motivos seriam supostas traições (no plural mesmo) do ex-goleiro, que já saiu de casa. Supostas dívidas do atleta também estariam em pauta.

Amiguinhos da coluna também revelaram que Susana Werner está disposta à lutar por seus direitos e não vai abrir mão das coisas conquistadas pelo, agora, ex-casal. Apesar disso, o que corre entre os mais próximos é que a influenciadora ainda gosta muito do marido.

Susana Werner e Júlio César estavam juntos há 21 anos. Os dois já haviam anunciado em separação em maio deste ano, mas dois dias depois do anúncio voltaram atrás e reataram a relação. Além de Giulia, eles também são pais de Cauet.

Na manhã desta terça-feira (12/12), Susana Werner usou as redes sociais para denunciar que é vítima de abuso patrimonial e que estava sem dinheiro, pois o valor da mesada que recebe ainda não havia sido depositado em sua conta.

“Tenho um cartão, super válido, com um limite justo utilizado todos os meses e sou enormemente grata por isso, mas não tenho dinheiro para pagar um advogado e me tirar dessa situação. O acesso ao dinheiro do casal… Vocês sabem bem e, obviamente, me está sendo dificultado. Nem a mesada do mês eu recebi e hoje já são 12 de dezembro”, começou ela.

Em seguida, Susana questionou: “Seria isso cárcere privado de rico? Abuso patrimonial é isso, para quem ainda não entendeu. Não vou dar entrevistas. Só quero meu direito de sair logo dessa situação. Deus sabe de todas as coisas. Amo demais meu futuro ex-marido, mas não vou deixar essa brincadeira ir além”, afirmou.

Após a exposição do caso, fontes da coluna afirmaram que a mesada foi paga por Júlio César.

O fim do casamento de Susana Werner e Júlio César

Susana Werner usou as redes sociais, no último domingo (10/12), para revelar o fim de seu casamento com Júlio César e fazer um desabafo. A influenciadora publicou uma série de stories contando sobre esses dias e chamou de “diário de uma futura separada”.

“Sim, já estamos separados há um mês, mas o casamento já não existia há muitos anos. E sim, estou bem tranquila e decidida. Obrigada por tanto carinho, não me arrependo de nada! Uma boa canceriana faria tudo de novo. Talvez com menos idade hahaha então, agora, quero curtir somente a mim mesma”, escreveu nos stories do Instagram.

Em seguida, Susana Werner foi falar com os seguidores. “Aqui não tem tempo para tristeza, não! Eu durmo à noite mesmo. Já tem um mês que eu estou separada, um mês que estou tranquila e feliz. Não parece, mas eu estou, sim”, afirmou.

A influenciadora disse que irá compartilhar com os seguidores os próximos passos de sua vida. “Estou trabalhando muito, focando em mim, focando nas minhas coisas. E vou contando um pouco para vocês do meu diário de futura separada. Tem que levar tudo na esportiva, galera. Deve ser bom ficar sozinha. Estou começando a gostar disso aqui, já não lembrava mais o que era viver para mim mesma. Tudo tem um lado bom na vida”, falou.

“Agradeço de coração a todas as mensagens. Nunca vou me fazer de vítima, não sou coitadinha. Sou uma pessoa forte, feliz, que trabalha, que ajuda o próximo, e sou uma pessoa de Deus. Eu não preciso de mais nada nessa vida, nem de homem”, acrescentou.