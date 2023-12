Suspeito de cometer roubos no centro de Rio Branco é agredido e vai parar no PS

Um homem identificado como João Vitor Leite, de 19 anos, na noite desta quarta-feira (6) foi vítima de agressões físicas enquanto transitava pela rua Floriano Peixoto, na região central da cidade. O caso ocorreu próximo ao Hotel Barbosa, mobilizando a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A PM foi acionada através do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a ocorrência de furtos na localidade. Ao chegar ao local, os agentes realizaram abordagens, simultaneamente ao chamado do SAMU para atendimento de João Vitor, que estava próximo a uma praça.

João Vitor Leite recebeu os primeiros socorros no local, apresentando dois cortes na região da testa e um hematoma na mão esquerda. Posteriormente, foi encaminhado ao pronto-socorro da capital, onde chegou lúcido e orientado. Ele não conseguiu identificar os agressores nem esclarecer os motivos das agressões, limitando-se a afirmar que é morador do bairro. Entretanto, populares relataram que João estaria envolvido em atividades de furtos na região.

A Polícia Militar permaneceu no local do incidente e, posteriormente, deslocou-se até o pronto-socorro para obter mais informações sobre as circunstâncias da agressão sofrida por João Vitor Leite