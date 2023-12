Temporada de 2023 termina em Plácido e tem todos os campeões definidos

Uma prova com grandes pegas fechou no domingo, 17, na pista de Plácido de Castro, o Campeonato Estadual de Motocross 2023. Sete categorias foram promovidas pela Associação de Motocross do Acre (ASSCROSACRE) e oito etapas foram disputadas na temporada.

“Tivemos um Estadual de excelente nível. O motocross é um esporte de altos custos e por isso precisamos de apoio. O nosso esporte é atração em todos os municípios”, disse o presidente da ASSCROSACRE, José Cláudio da Silva (Bolacha).

Apoio da Star Motors

Segundo José Cláudio Bolacha, o apoio da Star Motors, dos empresários Osvaldo Dias e Marcelo Dias, foi decisivo para a realização do Estadual.

“Sem o apoio da Star Motors seria bem complicado realizar o Estadual. É fundamental termos investimentos”, comentou o dirigente.

Prefeitura e Estado

De acordo com José Cláudio Bolacha, a prefeitura de Rio Branco e o Estado não realizaram investimentos no Estadual.

“Queríamos fechar o Estadual em Rio Branco, mas não conseguimos apoio da prefeitura. Também precisamos de investimentos porque o motocross garante essa visibilidade”, avaliou o presidente.

Campeões de 2023

Importadas

Riderson Rocha

200 cc

Juveron Braz

Pro Nacional

Mocicley, de Feijó

Kids

Gustavo, de Rondônia

Júnior

Nicolas, do Peru

Feminino

Emely, de Rio Branco

Iniciante

Arysson, de Feijó