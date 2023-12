Angelina nunca teve uma boa convivência com Irene na novela novela das nove da Globo. A governanta vive sendo humilhada pela mãe de Petra (Débora Ozório), que, inclusive, já chegou a ameaçá-la de morte. Em todas as vezes, a personagem Inez Viana manteve uma postura defensiva, com medo de perder o emprego (e, principalmente, a vida).

Leia o texto completo no Resumo das Novelas Online.