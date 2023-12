Tinho Damasceno será o técnico do São Francisco no Estadual

O paulista Tinho Damasceno será o treinador do São Francisco no Campeonato Estadual de 2024. O profissional tem o curso de licença A da CBF e estava trabalhando no Guaraí na 2ª Divisão do futebol de Tocantins.

“Foi uma temporada bem desafiadora e em Tocantins ficamos na semifinal. Recebi a proposta para trabalhar no São Francisco e estou bastante motivado para o desafio no futebol acreano”, comentou Tinho Damasceno.

Deve desembarcar

O treinador Católico deve desembarcar no fim de semana em Rio Branco para fechar o planejamento visando o início da preparação. “Estou pronto para iniciar o trabalho. A nossa diretoria quer disputar o título e isso aumenta a motivação”, disse o treinador.

Elenco fechado

Segundo o gestor do São Francisco, Wemerson Campos, o elenco está fechado para o início da competição. “Teremos 18 atletas importados e o grupo vai ser fechado com os atletas da base. Vamos definir até o fim desta semana a data para o início da preparação”, afirmou Wemerson Campos.