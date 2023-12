TJRO é reconhecido como o melhor tribunal estadual do país pela 5ª vez

Em solenidade realizada em Salvador, na Bahia, durante o 17º Encontro do Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) recebeu o Selo Diamante de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esta é a quinta vez que o órgão recebe a honraria.

O TJRO conquistou o primeiro lugar entre os tribunais estaduais, com a pontuação de 90,5%, seguido pelos tribunais de Roraima, Amazonas, Goiás e Distrito Federal e territórios. A premiação foi recebida pelo presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, das mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Luis Roberto Barroso.

Prêmio CNJ de Qualidade

O Prêmio CNJ de Qualidade foi criado em 2019. Ao longo dos anos, vários critérios foram sendo aperfeiçoados e incluídos no regulamento da premiação, que é dividida em quatro eixos principais: governança; produtividade; transparência; dados e tecnologia.

É utilizada uma metodologia de avaliação dos tribunais sob o olhar do acompanhamento das políticas judiciárias, eficiência, gestão e organização de dados. Assim, em cada segmento de justiça, os tribunais são classificados em quatro categorias: “Excelência, “Diamante”, “Ouro” e “Prata”.

Todos os tribunais participam do Prêmio CNJ de Qualidade, incluindo os tribunais superiores, os 27 Tribunais de Justiça (TJs), os seis Tribunais Regionais Federais (TRFs), os 24 Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), os 27 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e os três Tribunais de Justiça Militar (TJMs) dos estados.