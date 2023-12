Tragédia na BR-364: Acidente fatal próximo a “Duas Placas” tira a vida de motociclista

O início da noite desta terça-feira (12) foi marcado por uma tragédia na BR-364, nas proximidades do trecho conhecido como “Duas Placas”. Um acidente envolvendo um motociclista, ainda não identificado, resultou em morte.

De acordo com as informações apuradas até o momento, o homem conduzia uma motocicleta CB 300 vermelha no sentido Ouro Preto do Oeste, quando, possivelmente ao desviar de um ciclista, colidiu frontalmente com um caminhão que se deslocava no sentido contrário.

A gravidade do impacto levou à intervenção imediata da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que prontamente se deslocou para o local do acidente. A equipe, em conjunto com a Perícia Técnico-Científica, iniciou os procedimentos padrão para investigar as circunstâncias do incidente.

O motociclista, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. Até o momento, a identidade da vítima permanece desconhecida, e as autoridades estão trabalhando para notificar os familiares e esclarecer os detalhes do ocorrido.

A colisão, que ocorreu em um trecho movimentado da BR 364, reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos condutores, bem como a importância de medidas preventivas para evitar tragédias nas estradas.