Truque simples no Android ajuda você a limpar a memória do celular; confira

A Google Play Store permite, com uma configuração simples, otimizar a gestão de memória do celular e liberar até 60% da capacidade do aparelho. Segundo o Google, a funcionalidade possibilita ao usuário arquivar automaticamente aplicativos que raramente utiliza, o que libera um espaço valioso e garante um desempenho mais ágil do celular, sem precisar desinstalar nada. Ao habilitar essa opção, a loja do Android monitora o uso de cada aplicativo instalado no dispositivo, arquiva automaticamente os apps menos usados e reduz a carga sobre a memória do celular. Desse modo, o usuário não apenas libera espaço, mas também conquista um ambiente mais organizado. A seguir, veja como funciona o recurso.