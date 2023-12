Vale do Juruá registra dois afogamentos em 24 horas; uma vítima segue desaparecida

Dois afogamentos marcaram a região do Vale do Juruá em 24 horas. Um deles aconteceu em Cruzeiro do Sul, na última segunda-feira (25), quando um jovem de 26 anos caiu em uma cacimba e não conseguiu sair.

Segundo informações a vítima era José Vitor Oliveira Martins, que estaria embriagado no momento do acidente, motivo pelo qual não teria conseguido sair da cacimba.

O outro caso aconteceu no Rio Tejó, em Marechal Thaumaturgo, quando um homem, que não teve o nome divulgado, pilotava uma embarcação e acabou submergindo no rio. Ele segue desaparecido.

De acordo com o comandante em exercício do Corpo de Bombeiros, Tenente Rosenildo Pires, o período invernoso ocasiona correntezas mais fortes, além de árvores e obstáculos nos rios, o que aumento o risco de naufrágios.

“A população que mora nessa região e que vive da navegação, precisa ficar mais atenta aos riscos que as águas oferecem. As embarcações são de fundamental importância que as pessoas utilizem o colete salva-vidas, que pode evitar uma tragédia”, alerta Pires.

Neste ano de 2023 a região do Vale do Juruá registrou 12 mortes por afogamento, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.