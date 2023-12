Valorant em 2023 teve LOUD e Liquid em alta e saída de aspas

O ano de 2023 para a comunidade brasileira de Valorant foi menos vitorioso que no ano anterior, quando a LOUD foi campeã mundial, mas ainda assim com muitos pontos positivos. Com arenas cheias de torcedores, o Brasil recebeu três competições internacionais: VCT LOCK IN, Ascension Américas e Game Changers Championship. Apesar de aparecer em duas das três finais, os representantes brasileiros não levantaram o troféu em casa.

A temporada competitiva do Valorant foi marcada por um bom ano da LOUD no cenário misto mesmo sem os campeões mundiais Gustavo “Sacy” e Bryan “pANcada”. Já no cenário inclusivo, a Team Liquid dominou as competições nacionais e passou perto de um título mundial inédito com o vice-campeonato do Gamer Changers Championship. Além disso, tem Erick “aspas” de casa nova, milagre da Evil Geniuses e polêmica no Prêmio eSports Brasil 2023.

Relembre os principais acontecimentos do Valorant em 2023: VCT LOCK IN: LOUD bate na trave em casa