“Vamos leiloar a saia”, diz Gladson sobre promessa feita por Mazinho sobre inauguração de ponte

Durante a entrevista à Rádio Aldeia FM nesta quinta-feira (14), o governador Gladson Cameli falou sobre a Ponte Padre Paolino, que liga o 1 ao 2º Distrito de Sena Madureira. A estrutura será inaugurada no dia 19 de dezembro e o chefe do Executivo convidou toda a população para a cerimônia.

Ao falar da inauguração, um dos jornalistas presentes lembrou sobre a situação envolvendo o prefeito do município, Mazinho Serafim, que teria dito que se a ponte fosse inaugurada ainda em 2023, ele usaria uma saia. Gladson respondeu que irá “leiloar a saia” e que “está todo mundo convidado”.

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sena Madureira informou ao ContilNet que a fala sobre a saia não aconteceu, mas se tornou uma brincadeira dentro do município. “O que aconteceu foi uma forma de incentivar tanto o governo, quanto a prefeitura, para agilizar todas as questões burocráticas para as obras da ponte começarem e terem andamento e ao final ter essa grande obra que vai contemplar aquela região de Sena Madureira”, disse Mazinho.

O prefeito ressaltou que foi através da parceria com o governo que várias ações aconteceram em Sena Madureira e que é muito grato pela parceria com o governador Gladson Cameli. “Isso ficou para trás, esse negócio com a saia aconteceu em Xapuri e dentro de Sena Madureira surgiu como uma brincadeira”, disse.

Segundo a Assessoria de Comunicação, o prefeito Mazinho espera de braços abertos o governador Gladson Cameli para fazer a entrega da ponte do Segundo Distrito de Sena Madureira.