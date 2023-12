VEJA diz que Acre é o grande destaque da COP28 em Dubai; entenda

Entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro, o mundo estará com os olhos voltados para Dubai, atento às discussões da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28).

Personalidades acreanas importantes já desembarcaram nos Emirados Árabes, como o governador Gladson Cameli, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o presidente da Apex-Brasil, Jorge Viana e a deputada federal Socorro Neri.

Em uma matéria publicada na Revista VEJA, o colunista Ramiro Brites, do RADAR, disse que o Acre será protagonista no evento. Segundo ele, a cúpula do governo vai apresentar avanços ao divulgar que com 85% do território preservado, o estado tem conseguido, nos últimos anos, importantes avanços na área ambiental.

Em resposta firme contra os crimes florestais, o governo reduziu em 71% a derrubada ilegal da vegetação nativa e 41% referente aos focos de calor. Os dados são de janeiro a novembro de 2023 e comparativos ao mesmo período do ano anterior.

A revista destacou que o resultado é fruto de uma política de regularização ambiental, em parceria com o Ibama, o ICMBio e o Inpe, dizem especialistas. O estado tem 90% do território cadastrado como ambiente rural e apoia pequenos produtores com plantios de sistemas agroflorestais em áreas de reserva legal.

Além do governador, representantes da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA), Secretaria de Planejamento (Seplan), Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC) e Secretaria de Comunicação (Secom) acompanharão a conferência.“A COP28 é uma excelente oportunidade para debatermos os rumos do planeta e da humanidade. O Acre é exemplo mundial na preservação da natureza e vamos continuar trabalhando para aliar a proteção da floresta e o desenvolvimento do nosso povo. Tenho certeza que a nossa participação neste evento será exitosa e muito positiva para o nosso estado”, disse Gladson.

Acre na COP28

O Acre confirmou participação em vários painéis durante a conferência, entre eles, discussões sobre a redução do aquecimento global, preservação das florestas, justiça climática, combate ao desmatamento, pagamentos por serviços ambientais e implementação de novas políticas de redução de emissões de gases poluentes, entre outros assuntos.

O governo estadual também participará da assinatura de documentos que visam à venda e adiantamento de recursos de créditos de carbono. Também estão confirmadas apresentações que mostrarão o modelo de governança adotado pelo Acre na gestão das políticas ambientais, potencial econômico dos negócios inovadores e produtos florestais da região e a experiência do Programa de Regularização Ambiental local.