Veja o calendário de feriados e ponto facultativos para 2024 em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho divulgou o calendário de feriados e pontos facultativos previstos para 2024. A grande maioria das folgas caem no início da semana, entre segunda-feira e quarta-feira.

O mesmo decreto que estabeleceu as datas comemorativas, mudou o feriado do dia 4 de janeiro, marcado pela instalação do Estado de Rondônia, para o dia 2 de janeiro.

Nas datas estabelecidas pelo decreto, que são feriados nacionais, estaduais, municipais e pontos facultativos, não haverá expediente nos órgãos públicos do Poder Executivo Municipal.

Os dois primeiros feriados do ano, além do dia 1º de janeiro, são da instalação do Estado de Rondônia e Instalação do Município de Porto Velho.