Veja o que horóscopo reserva para todos os signos nesta sexta (15)

A dez dias do Natal, esta sexta-feira, dia 15, chega com a Lua Nova ingressando no amigável signo de Aquário. Assim, o céu parece favorecer a festa, as confraternizações e os encontros tão comuns nesses dias que antecedem o fim do ano.

De encontro marcado com o profundo e sexual planeta Plutão, a rainha da noite parece dar um toque tão poderoso quanto sedutor a esses encontros. Dessa maneira, é sempre bom lembrar que festa de empresa, embora tenha ares de confraternização, não deixa de ser ambiente de trabalho. Então, mesmo que haja muita diversão, o cuidado nas relações de poder deve ser observado. Nada de se exceder, heim?

Até porque, agarrada com Plutão, a Lua também formará um aspecto tenso com Júpiter, o patrono da autoridade. Generoso e também exagerado, o líder máximo do Monte Olimpo tem fama de ajudar aos que querem se expandir e ousar, na astrologia. E olha que oportunidade para se jogar com tudo na curtição não deve faltar, pois o nosso satélite natural também engata uma conversa cheia de prosa com o solvente planeta Netuno.

Regente do inconsciente e das substâncias que alteram a consciência, esse belo e profundamente azulado gigante gasoso tem o simbolismo atrelado ao mundo dos sonhos e da fuga da realidade. Mas não somente de substâncias e fugas da realidade vive o universo abstrato netuniano. Como patrono também da música e do misticismo, esse belo planeta ajuda ainda a elevar a alma. Então, para quem não for muito afeito a festa, o astral também favorece quem prefere descansar de corpo e acalmar a mente.

Dessa maneira, este último dia útil da semana está realmente democrático e acolhedor. Só cuidado: é para ficar bem à vontade, mas não com todo mundo, né? Se estiver entre colegas de trabalho, vale lembrar que, depois, haverá mais dias de expediente normal ao longo deste ano e dos próximos!

Observe: com aproximadamente 10% do corpo iluminado, a Lua Nova estará a Oeste, depois do ocaso solar, em meio à Constelação de Capricórnio, ficando visível até pouco depois das 21h30, quando passará da linha do horizonte. Nesse meio tempo, a rainha da noite também ficará na mesma longitude de Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.