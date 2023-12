Veja os times que conquistaram títulos inéditos em 2023

Em ano marcado por conquistas inéditas, times brasileiros e estrangeiros protagonizaram o fim de tabus históricos em 2023. Da Champions League à Libertadores da América, as competições mais importantes do mundo do futebol puderam presenciar, pela primeira vez, a conquista de equipes que jamais estiveram em seu pódio.

Sem ficar para trás, as competições nacionais também tiveram histórias inéditas para compartilhar, e a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro viveram dias de êxtase com seus novos campeões.

Confira quem foram os grandes protagonistas do ano das primeiras vezes:

Champions League

Campeão invicto, o Manchester City venceu a maior competição de futebol do mundo pela primeira vez na sua história. Em campanha impressionante, passando por gigantes como Bayern de Munique e Real Madrid sem correr perigo, o time de Manchester foi imbatível e se tornou o grande vencedor da competição da UEFA.

Libertadores da América

O ano de 2023 foi memorável para o Fluminense, que se vingou da derrota amarga em 2008 e se consagrou como grande campeão da Libertadores desta temporada. O título inédito veio em cima do poderoso Boca Juniors, em jogo repleto de emoções e com gol na prorrogação, o Tricolor de Laranjeiras levou a glória eterna para casa.

Mundial de Clubes

Em final que definiria um campeão inédito independente do resultado, o Manchester City se tornou campeão do mundo e levou mais uma conquista histórica para casa. Pela primeira vez, o time azul de Manchester chegou à competição, e venceu a partida em um 4 x 0 inesquecível contra o Fluminense.

Copa do Brasil

O São Paulo conquistou a única taça que faltava em sua cabine de troféus e se tornou o grande campeão da Copa do Brasil de 2023. Contra o Flamengo, o Tricolor Paulista fez jogo duro e quebrou o tabu histórico do time na única competição que jamais havia vencido.

Série B

Emocionante do início ao fim, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro não ficou para trás e também teve um campeão inédito para chamar de seu. Pela primeira vez em sua história, o Vitória levou a conquista para casa em uma das Série B mais disputadas dos últimos anos, e espera se reerguer e conquistar a permanência em 2024.