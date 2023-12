Veja quem são os advogados presos pela PF após suposto envolvimento com facções dentro e fora de presídio

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal realizou na última quinta-feira (30) a Operação Cupiditas, na qual quatro advogados acreanos foram presos suspeitos de agirem como “pombos-correio” e transmitir mensagens dos chefes de organização criminosos nos presídios a membros nas ruas.

Três pessoas foram presas no Acre e uma no Espírito Santo, enquanto viajava com a esposa. Os advogados presos se tratam de Juliana Souza Pereira, Eronildo Macambira Braga Junior, Glenda Fernanda Santos Menezes e João Figueiredo Guimarães.

O último da lista já havia se envolvido com a Justiça em outubro de 2021, quando foi flagrado tentando entrar no Complexo Penitenciário de Rio Branco com quase meio quilo de entorpecente e cartas. Ele foi condenado a mais de sete anos por tráfico de drogas.

Os quatro passaram por audiência de custódia, nas quais as prisões foram mantidas. João Figueiredo segue em prisão domiciliar.

Relembre o caso

Operação Cupiditas, com o objetivo de desmantelar uma rede de transmissão de ordens de líderes de organização criminosa, que estão presos na Penitenciária Antônio Amaro Alves, para integrantes que estão em liberdade. A rede contava com a participação de advogados.

SAIBA MAIS: PF investiga advogados que são ‘canais de informações’ para facções dentro e fora de presídio

A investigação teve início em janeiro de 2023 e revelou um esquema organizado capitaneado por alguns advogados que se utilizavam de suas prerrogativas para intermediar a transmissão de mensagens dos chefes da organização criminosa para membros das ruas, com a finalidade de manter a condução e organização dos trabalhos criminosos, tendo em vista que aqueles se encontram encarcerados.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) publicou uma nota de esclarecimento acerca da Operação. A instituição afirmou que quatro advogados inscritos na seccional Acre foram alvos da operação e que a está acompanhando o caso, a fim de garantir o respeito às prerrogativas dos profissionais.

VEJA AQUI: OAB diz que quatro advogados foram alvos de operação da PF por suspeita de ligação com facções

“A operação teve como alvos quatro endereços, sendo que um dos advogados não se encontrava na cidade de Rio Branco e foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva”, diz um trecho da nota.