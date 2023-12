VÍDEO: círculo preto é visto no céu e assusta moradores; “O que pode ser?”

Um vídeo publicado nas redes sociais do empresário Israel Milani mostra um fenômeno que chamou atenção da população nos céus de Brasiléia e Epitaciolândia, no interior do Acre.

O círculo preto foi avistado e registrado pelo internauta.

“O céu de Brasiléia hoje está diferente. Alguém sabe explicar o que pode ser essa formação? Alguém já viu uma nuvem dessa? Foi filmada aqui de Brasiléia, porém, está em cima da cidade de Epitaciolândia”, escreveu Milani.

Na mesma publicação, uma seguidora do empresário respondeu: “A palavra do Senhor fala que haverá sinais no céu e na terra”.

Em 2015, um evento parecido foi registrado no norte do Cazaquistão. um círculo que apareceu no céu por cerca de 15 minutos chocou os moradores.

Um professor de física da Universidade Estadual do Norte do Cazaquistão estimou que o anel tinha cerca de 100 metros de diâmetro e estava a uma altitude de 200 metros a um quilômetro. Andrey Solodovnik disse ao site local Today.kz que o círculo era de fumaça e foi formado provavelmente por uma combustão.