Vídeo: MC Pipokinha revolta ao surgir seminua no cruzeiro do Neymar

MC Pipokinha e algumas amigas causaram revolta nas redes sociais, nessa quinta-feira (28/12), ao aparacerem em um vídeo seminuas no cruzeiro do Neymar. Passageiros flagraram o momento em que a funkeira e outras mulheres se empolgaram e dançaram exibindo os seios parcialmente descobertos.

O vídeo rapidamente viralizou na web e elas foram duramente criticadas. “Meu Deus, e essas mulheres seminuas no cruzeiro do Neymar? Cadê o respeito com as crianças que estão lá?”, questionou um internauta no X (antigo Twitter). “MC Pipokinha nunca decepciona. A gente espera o pior e ela entrega. Que mulher baixa”, escreveu outro.

Aline Lary, uma das mulheres que aparece no vídeo, rebateu a crítica e afirmou que a gravação foi feita em um local destinado apenas a adultos.

“Aqui é enorme e onde estávamos assim era um local de festa para adultos. Beijo, tchau”, explicou Aline.