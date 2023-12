Vídeo mostra homem deitado em cama durante transporte em Cruzeiro do Sul; veja

Um vídeo que circula nas redes sociais neste final de semana está gerando comentários entre os moradores de Cruzeiro do Sul. As imagens flagram um homem deitado em cima de uma cama durante o transporte em uma via pública da cidade.

O incidente, que ocorreu neste final de semana, expõe uma situação inusitada e perigosa. Nas imagens, é possível observar o homem deitado na cama, aparentemente desprovido de qualquer tipo de cinto de segurança ou sistema de retenção.

Em uma publicação, a população caiu na gargalhada sobre essa situação inusitada.