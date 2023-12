“Wonka” marca as estreias da semana no cinema de Rio Branco

Mais quatro filmes estreiam no Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, nesta quinta-feira (7). Os longas “Wonka”, “Feriado Sangrento”, “O Sequestro do Voo 375” e “O Silêncio da Vingança” marcam as estreias de dezembro e são ótimas opções para quem busca um bom entretenimento. Além disso, a pré-venda para o filme “Tá Escrito” também está disponível.

A comédia musical “Wonka” é um filme que mostra as origens da história do jovem Willy Wonka (interpretado por Timothée Chalamet). Antes de se tornar a mente brilhante por trás da maior fábrica de chocolate do mundo, Willy precisou enfrentar vários obstáculos. Cheio de ideias e determinado a mudar o mundo, o jovem Wonka embarca em uma aventura para espalhar alegria através de seu delicioso chocolate.

No terror “Feriado Sangrento”, a trama se passa em uma cidade dos Estados Unidos onde surgiu o feriado de Ação de Graças. Após uma confusão durante a Black Friday terminar em tragédia, a população passa a ser aterrorizada por um serial killer misterioso. Com vítimas aleatórias e sem qualquer tipo de conexão aparente, o assassino parece não ter um plano. Mas não demora até que os moradores descubram que, na verdade, tudo faz parte de uma trama macabra.

O longa “O Sequestro do Voo 375” é baseado na história real de um caso que chocou o Brasil na década de 80. Nonato (Jorge Paz) é um homem de origens simples em busca de trabalho, mas todas as suas tentativas são frustradas. Inconformado com a sua situação, ele decide protestar contra o Governo de uma forma dramática: sequestrar o voo 375, da Vasp, com mais de cem passageiros, ordenando ao comandante Murilo (Danilo Grangheia) que jogue o avião em cima do Palácio do Planalto.

Já o filme de ação “O Silêncio da Vingança” é dirigido por John Woo (Missão: Impossível 2) e estrelado por Joel Kinnaman, Catalina Sandino Moreno, Kid Cudi, Yoko Hamamura e Vinny O’Brien. Totalmente sem diálogos, o longa mostra um homem (interpretado por Kinnaman) em uma frenética busca por vingança quando seu filho é vítima de um violento fogo cruzado entre gangues.

Pré-venda

O longa “Tá Escrito” tem estreia marcada para o dia 14 de dezembro, mas a pré-venda dos ingressos, no Cine Araújo, já está disponível. Na trama do filme, a estudante de publicidade Alice (Larissa Manoela) sonha em se tornar uma influencer famosa nas redes sociais.

Apesar de se esforçar, seus números nunca crescem, até que um dia ela chega em casa e vê seu primeiro “recebido”. Ansiosa, ela abre e vê que o presente contém apenas um caderno em branco com instruções que indicam que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará.

Os filmes “As Marvels”, “Jogos Vorazes – A Cantiga Dos Pássaros E Das Serpentes”, “Napoleão” e “As Aventuras de Poliana” continuam em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias. Os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.

