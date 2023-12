Yu Yu Hakusho: veja sinopse, elenco e trailer da série da Netflix

Com apenas cinco episódios, o projeto nipônico tem como produtor Akira Morii e o estúdio Robot responsável pelo desenvolvimento. Vale lembrar ainda que, além de ser um live-action, a série também adapta o anime de 1992, que atualmente não está disponível no Brasil. Pensando nisso, se você gosta de animações japonesas, confira, a seguir, mais detalhes de Yu Yu Hakush.

Enredo de Yu Yu Hakusho

A trama dessa adaptação segue Yusuke Urameshi, um jovem problemático que, após salvar a vida de uma criança durante um acidente, acaba morrendo pelo seu ato de bondade inesperada. Ao chegar no mundo espiritual, o protagonista conhece a guia Botan, que lhe conta que não há lugar para ele nem no céu nem no inferno. Assim, Yusuke ganha a oportunidade de voltar à vida, só que como um detetive espiritual que deverá investigar casos de Yokais perigosos no submundo.

Elenco

Estrelado por Takumi Kitamura (Tokyo Revengers) no papel do protagonista Yusuke Urameshi e Jun Shison (Tall Order) interpretando Kurama, o elenco da série live-action Yu Yu Hakusho ainda reúne nomes como Kanata Hongō (Fullmetal Alchemist) vivendo Hiei, Sei Shiraishi (My Favorite Member) dando vida à Keiko Yukimura e Shuhei Uesugi (Anjo de Um Cômodo) como Kazuma Kuwabara.

Repercussão

Muito aguardado pelos otakus de plantão, a série live-action Yu Yu Hakusho vem tendo um desempenho inicial positivo entre o público e os especialistas. No agregador IMDb, por exemplo, a produção original da Netflix debutou com nota 9.1, tendo como base 72 considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto não havia sido avaliado ainda até o momento de publicação dessa matéria.

Em relação às reviews internacionais, como a do Collider, o jornalista Erick Massoto traz uma análise mista para o projeto, alegando que, apesar de “excelentes lutas e personagens com os quais você quer se preocupar”, a trama é superficial. Já Juan Barquin, da IGN, avalia da mesma maneira, mas ressalta que “[…] com uma ação envolvente e o melodrama sincero, que é liderado por dois artistas talentosos como Yusuke e Kuwabara, isso se torna suficiente para compensar o quão superficial a série às vezes possa parecer.”