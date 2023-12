Zequinha entrega premiação aos vencedores da Corrida da Virada de Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou neste dia 31 de dezembro, a III edição da Corrida da Virada, uma iniciativa da atual gestão para promover o esporte em geral e o atletismo, em particular. O evento esportivo contou com o apoio do Governo do Estado.

Mais de 150 servidores da secretaria municipal de educação, esporte e lazer estiveram à frente da organização que ainda teve o apoio das secretarias de trânsito e mobilidade urbana de meio ambiente e limpeza pública e de saúde.

420 atletas participaram nas modalidades 5 e 10 km, masculino e feminino e PCD (Pessoa com Deficiência), uma novidade agregada este ano para ampliar a inclusão. Outra novidade também foi nivelar a premiação das categorias masculino e feminino, “homens e mulheres correm os mesmos 5 ou 10 km, então é justo que a premiação seja igual”, disse o prefeito.

Jailson Dantas, morador de Rio Branco, foi o primeiro colocado nos 10 km. “Estou muito feliz; espero poder voltar aqui mais vezes nessa cidade maravilhosa. Estive me preparando para essa corrida; já corri muito aqui. Foram quatro meses de preparação. Este ano venci a maratona de Porto Velho. Aqui em Cruzeiro do Sul esteve 100% a organização, show de bola”,citou.

Rosangela Oliveira, natural de Cruzeiro do Sul e residente em Rio Branco, foi a vitoriosa nos dez quilômetros. “Fico muito feliz de estar voltando aqui para a minha terrinha, para participar das provas. Quando eu saí daqui, não tinha corrida de rua. Graças a Deus, o município e o estado estão promovendo o circuito de rua; Cruzeiro do Sul está focando nessa modalidade, e estão surgindo muitos atletas. Os melhores corredores de rua que representam o estado do Acre, são do Juruá; eu sou do Juruá, meu esposo é campeão acreano, Anailton também é campeão em Mato Grosso. Estou feliz pelo prêmio, a prefeitura está de parabéns pela organização e iniciativa de fazer esta corrida na virada do ano. Estou grata a Deus pelo pódio, e pela saúde. Corro há 14 anos corrida de rua, sou campeã acreana representando o estado. Fico feliz de terminar o ano de 2023 aqui; não fui para São Silvestre, preferi correr aqui na minha terra”, contou.

Entusiasta de todas as modalidades esportivas, o prefeito Zequinha Lima fez questão de participar da corrida no percurso de 5 quilômetros, além de incentivar os servidores da prefeitura a participarem. Desde que se recuperou de uma lesão, Zequinha já participou de duas corridas de rua.

“Estou feliz por estarmos aqui, foi um sucesso realizar a terceira edição da corrida da virada em Cruzeiro do Sul. Este ano estamos batendo recorde de público e participação. Quero destacar o papel nossa equipe da Secretaria de Educação e Esporte pela forma como organizaram esse evento: foram mais de 150 pessoas envolvidas para termos uma corrida bem-organizada. Isso certamente é um dos atrativos para um público tão grande, com 420 atletas participando de vários municípios do Acre. Este ano, a inclusão dos portadores de necessidades especiais, tivemos a premiação igual para os homens e as mulheres. Dobramos os valores de premiação; então, fico feliz porque não tinha como encerrar o ano de 2023 de uma maneira melhor. No último dia do ano, todos acelerando, correndo; todo mundo alegre e feliz. Isso é importante, porque esperamos que no ano que vem, possamos ter muita saúde e disposição para continuar praticando esporte. Esperamos que no próximo ano possamos estar aqui novamente, realizando a quarta edição dessa corrida e quem sabe dobrando a quantidade de pessoas e atletas participando. Tivemos dois cadeirantes, um de Tarauacá e outro de Cruzeiro do Sul, nos percursos de cinco e dez quilômetros. Não tinha como não fazer essa virada correndo, acelerando para entrar em 2024 com saúde e energia para continuar trabalhando e cuidando do nosso povo”, concluiu o prefeito.