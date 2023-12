Zilu e irmão de Zezé Di Camargo trocam acusações e passado vem à tona

A ex-esposa de Zezé Di Camargo, Zilu Godói, e o irmão do sertanejo, Welington Camargo, trocaram farpas e lavaram toda a roupa suja publicamente na web.

Tudo começou após Welington gravar um vídeo rebatendo uma fala de Zilu de que não iria para o Brasil passar o Natal com a família, devido às polêmicas envolvendo a família. Segundo o irmão do sertanejo, a versão da mãe de Wanessa, Camilla e Igor é mentirosa, já que todos já haviam combinado previamente que passariam a data festiva cada um em um lugar.

Ao ver o vídeo de Welington, Zilu rebateu: “Senhor Welington Camargo, não fica me mandando recadinho, indiretazinha, porque aqui eu falo direto e reto e é pra você esse recado. Não fica aí de ‘mimimi’ dizendo que sabe da verdade. Você não sabe de verdade nenhuma, ninguém sabe de verdade nenhuma. Para isso, a Justiça vai resolver isso”, declarou ela, que completou:

“Tem mais, eu disse que não vou passar o Natal com a minha família. Minha família são meus filhos, meus netos, minha nora, meus genros, minha mãe e meus irmãos. Então, seguinte, eu disse que não estava bem, com a imunidade baixa, estava passando mal, estou mesmo, por isso que eu não ia para o Brasil. De tanta coisa que está acontecendo, minha imunidade abaixou. Em nenhum momento, eu ataquei família nenhuma, deixa de ficar aí mandando indiretazinha e fala a verdade”, esbravejou.

Por fim, a empresária afirmou disparou: “Cara, eu nunca fiz nada para você. Aliás, a gente nem se fala para dizer a verdade. Não sei por que essa proteção, não sei por que me atacar. Você não sabe da minha vida, não sabe da vida da minha família. A gente tinha combinado de passar o Natal na casa da Wanessa, todo mundo, e isso você não sabe. Espera as coisas acontecerem antes de você vir proteger alguém e dizer que sabe de toda a verdade. Tenho certeza que você não sabe. Fica a dica, Welington. Toma juízo, menino. Cala essa boca, é melhor para você”, concluiu.

Em seguida, Welington Camargo decidiu responder a ex-cunhada. Também em vídeos gravados nos stories ele trouxe o passado à tona e detonou a empresária.

“Você quer mesmo que eu fale a verdade? Eu vou falar. Seu irmão morreu, você não foi capaz nem de mandar embalsamar o corpo do seu irmão. O meu irmão, mesmo separado de você, foi quem pagou o embalsamento para poder levar ele para Goiânia. Seu pai morreu, você não veio ao velório para não pagar uma passagem aérea e muitas outras coisas. Você chama todo mundo de retardado, até seus irmãos”, disparou o irmão de Zezé.

O cantor gospel continuou: “O meu filho, com três para quatro anos de idade, ele estava comendo na fazenda, deixou cair comida no chão e, me recordo como hoje, que você abaixou, pegou a comida e disse: ‘Essas desgraças não sabem nem comer’. Você falou isso de uma criança de três anos. Você quer ser muito boazinha, santificada seja seu nome, mas na verdade não é isso. Todo mundo sabe que não é isso”.

Ele também aproveitou a oportunidade para sair em defesa de Zezé Di Camargo. “Por que você não vai ajudar seu irmão que está passando necessidade, nem isso você vê. Chega de você querer ser boazinha e querer se vitimizar para colocar meu irmão como monstro diante da sociedade, coisa que ele não é”, disparou.

“Chega de ficarem batendo no meu irmão, chega de ficarem arrebentando ele e a gente ficar calado. Cheguei num ponto em que quem cala consente, eu não vou mais calar. Tem muito mais coisas ainda. E a verdade é a que eu disse mesmo, seu Natal estava já planejado, estava tudo pronto e você já não vinha mesmo. A verdade é essa”, declarou.

Zilu Godói também voltou a se manifestar e negou que tenha xingando o filho de Welington. “Tudo o que acontecia naquela fazenda, o Zezé mandava eu ir lá resolver. Ele não ia. Eu ficava mal com todo mundo porque tinha que resolver tudo”, falou.

Por fim, ela afirmou que apenas fez um desabafo sobre não passar o Natal com os filhos e disse que Welington Camargo estava querendo holofotes. Além disso, Zilu Godói afirmou que, caso o ex-cunhado fale coisas graves, os dois se verão na Justiça.

“Welington, me desculpe, mas percebi agora com todas essas mentiras e essas coisas que você está inventando, eu caí na real que você quer holofotes. Você foi deputado, pastor, e hoje você está sumido totalmente de tudo! Você quer sair na mídia. Me desculpe, mas não vou dar essa brecha”, disse ela.

E completou: “Eu momento algum eu ataquei o Zezé ou falei dele. Ele sabe disso. Eu só fiz um desabafo do porquê que não estava indo passar o Natal com os meus filhos. Você criou essa polêmica, e eu sou idiota e caí, como sempre, mas percebi. Pode falar o que você quiser! Se você falar coisas graves, nós vamos para a Justiça”, declarou.