10 jogos clássicos que completam 20 anos em 2024 e você não sabia

Graças ao lançamento de diversos jogos de sucesso, o ano de 2004 ficou marcado como um dos melhores da sexta geração de consoles. Há duas décadas, uma grande variedade de títulos chegava pela primeira vez no Playstation 2, Xbox, GameCube,Game Boy Advance e PC. O ano foi marcado por muitos jogos que são lembrados até hoje, como GTA: San Andreas, Pokémon Fire Red e World of Warcraft. Por isso, para celebrar 2024, o TechTudo preparou uma lista com games que foram lançados há 20 anos e se tornaram verdadeiros clássicos. Confira:

1. GTA: San Andreas

GTA: San Andreas foi lançado primeiro para PlayStation 2, e se consagrou como um dos maiores destaques da biblioteca do console da Sony. Vale ressaltar que o quinto jogo da franquia da Rockstar Games também recebeu versões para várias outras plataformas, como Xbox, PC, Android e iPhone (iOS).

É nele que conhecemos Carl Johnson, o CJ, que volta para Los Santos após a morte de sua mãe. Lá ele reencontra os membros da gangue Groove Street Family, porém a região está dominada por facções rivais. Então, o jogador deve se aventurar por um grande mapa aberto e concluir dezenas de missões para retornar o controle.

2. Halo 2

Halo 2 conquistou os fãs de jogos de tiro com um ótimo modo multiplayer online, além de conseguir superar seu antecessor em praticamente todos os sentidos. O jogo fez tanto sucesso que vendeu mais de oito milhões de unidades, tornando-se o mais vendido do primeiro Xbox. Para entregar esse nível de qualidade, a desenvolvedora Bungie precisou investir cerca de U$ 217 milhões na produção da sequência.

3. Pokémon Fire Red e Leaf Green

Pokémon Fire Red e Leaf Green levaram os fãs dos monstrinhos de bolso de volta para a região de Kanto. Exclusivos do Game Boy Advance, os games foram remakes de Red e Blue, do primeiro Game Boy, nos quais clássica jornada foi recriada com gráficos e jogabilidade melhorados. Além disso, foram adicionadas as adicionadas as espécies de Pokémon que só foram criadas após o lançamento do primeiro capítulo da saga.

Need for Speed: Underground 2 é considerado um dos melhores jogos da franquia de corrida da Electronic Arts. O game contava com uma grande variedade de carros e customizações, além de um modo carreira desafiador e trilha sonora marcante. Sua versão mais conhecida foi lançada para PlayStation 2, Xbox, GameCube e PC, mas o título também teve adaptações lançadas para PSP, Game Boy Advance e Nintendo DS.

Half-Life 2 superou o alto padrão de qualidade de seu antecessor, e estabeleceu mecânicas que mudaram para sempre os jogos de tiro. O título foi lançado primeiro para PC, onde serviu de base para uma nova versão de Counter-Strike, mas também chegou a outras plataformas, como PlayStation 3 e Xbox 360 nos anos seguintes. Não à toa, o game da Valve foi premiado como o “Jogo da Década” pelo Video Game Awards, em 2012.

Em Half-Life 2, voltamos a controlar Gordan Freeman e devemos enfrentar uma raça alienígena que dominou a Terra. Com personagens carismáticos e uma boa dose de desafio, o jogo é uma combinação rara de narrativa emocionante e jogabilidade precisa. Por isso, até hoje o terceiro capítulo da saga é tão aguardado pelos fãs.

6. World of Warcraft

World of Warcraft contou com um design inovador e um mundo recheado de histórias, fatores que o transformaram em um verdadeiro fenômeno da cultura pop. Desde o seu lançamento, o MMORPG da Blizzard recebeu uma série de expansões e virou uma referência para os demais jogos do gênero.

No Brasil, o título só foi lançado oficialmente em 2011, mas chegou totalmente traduzido para o português brasileiro. Além disso, em 2019, para celebrar os 15 anos de WoW, foi lançada a versão World of Warcraft Classic, que tenta resgatar a essência do jogo de 2004.

The Sims 2 foi o primeiro da franquia a ter gráficos totalmente 3D. Desenvolvido pelo estúdio Maxis e publicado pela Electronic Arts, o simulador de vida real se manteve por oito expansões, que adicionaram novos conjuntos de objetos e novas formas de jogar.

O jogo foi lançado para PC e diversas outras plataformas, mas as versões para consoles e portáteis tinham limitações. No Xbox e PS2, por exemplo, duas pessoas podem dividir a tela e jogar ao mesmo tempo, mas seus personagens não conseguem ter filhos ou envelhecer.

8. Def Jam: Fight For NY

Def Jam: Fight For NY é um jogo de luta lançado para PlayStation 2, Xbox e GameCube. Além de um elenco recheado de rappers famosos, como Snoop Dogg e Ludacris, o título tem sistema de combate divertido e modo história completo – que permite até que o jogador crie seu próprio lutador, customizando visual e estilo de luta do zero.

9. Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Metal Gear Solid 3: Snake Eater aproveita e melhora todas as mecânicas de espionagem que marcaram os jogos anteriores da franquia da Konami. Lançado para PlayStation 2, o jogo conta com um enredo envolvente e alguns dos melhores chefões, motivos que o fazem uma ótima porta de entrada para quem quer conhecer a série. Nele, controlamos o agente Naked Snake e embarcamos em uma missão para destruir uma nova arma nuclear.