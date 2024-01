200 convidados e lua de mel em Ibiza: Monique Evans detalha casamento com DJ Cacá

A ex-modelo Monique Evans está noiva há alguns meses da DJ Cacá Werneck, e como toda noiva está animada para o grande dia, com ela não foi diferente. A reportagem do portal LeoDias conversou com Monique sobre todos os detalhes do casamento, da decoração até o look que as noivas vão usar. Ela também contou sobre os planos do futuro do casal.

Monique e Cacá escolheram uma quinta-feira para declarar o amor que sentem aos 200 convidados, entre familiares e amigos próximos. A união será celebrada no dia 16 de maio, em um sítio em Guaratiba, na Ilha de Guaratiba, Rio de Janeiro. Rodeadas pela natureza da Mata Atlântica, as noivas escolheram uma decoração tradicional nas cores branco e verde.

Elas vão aproveitar a cerimônia para se casarem tanto no religioso, pela Igreja Contemporânea, como no civil. “É muito importante que a minha mãe e a avó dela assistam, e é mais por isso que a gente está fazendo, porque a gente quer a presença das duas. Vai ser tudo feito lá na hora, ao mesmo tempo”, contou.

Agora, quando o assunto é a look que Evans e Cacá vão usar, esse é um mistério até mesmo para as noivas. “É surpresa até pra mim, porque ela ainda não desenhou [a estilista Michelle X]… a minha netinha e o sobrinho da Cacá vão ser a Daminha e o Pajem. Vou entrar com a Bárbara Evans e com o meu filho. E a minha netinha de 14 anos vai entrar com as alianças” detalhou.

Lua de Mel

Já depois de realizarem o sonho de se casarem, a apresentadora e a DJ vão embarcar para a lua de mel e o local não poderia ser mais badalado do que a Europa: “Nós devemos passar uns 15 dias viajando, nós vamos pra Barcelona e Ibiza, na Espanha. E só não sabemos direito a data, mas é início de junho.”

Monique e Cacá vão querer filhos?

“Não, não. A gente não pensa em adotar uma criança, não. Até porque…primeiro porque eu tenho 67 anos. Eu acho que eu não aguento cuidar de uma criança. Não dou conta, não tenho mais energia. E a Cacá vive viajando pra trabalhar. É ser uma doideira. Os cinco filhos que a gente tem de quatro patas já são suficientes pra enlouquecer a gente”, brincou a atriz ao afirma que são mães de pets.

Monique ainda esclareceu que vai se dedicar aos netos: “Com tantos netinhos que eu tenho agora, eu não tenho tempo pra mais nada. Vou curtir eles agora. É época de ser avó, de curtir bastante meus netos, que agora são quatro.”

No final da entrevista, Evans comentou qual é o verdadeiro significado do ritual do casamento: ” O importante é a hora da cerimônia, porque é uma celebração realmente de um amor muito grande e a gente quer que todo mundo participe desse momento incrível, porque aqueles casamentos que são só festa, não, a gente quer realmente que a hora da cerimônia seja muito importante, por isso a gente escolheu um lugar bem especial que dá esse toque, esse clima de romantismo, de um lugar especial e eu acho que vai ser muito lindo.”

O casamento além de ser um momento para celebrar o amor, também será motivo de reunir a família que está espalhada pelo mundo: “E a festa eu espero que todo mundo curta bastante, dança bastante e se vejam, porque como todo mundo mora longe, vai reunir gente dos Estados Unidos, de São Paulo, de Minas Gerais, de Barcelona, muita gente que não se vê há muito tempo, então isso que vai valer a festa. Vai ser uma festa super agradável, não vai ser nada aquelas coisas hollywoodianas, mas vai ser bem legal. E vai vir todo mundo da onde a Bárbara mora, os amigos dela, a família do marido, e eu acho que vai ser muito, muito, muito especial”, finalizou Monique Evans.