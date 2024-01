“2024 será de muito trabalho”, diz Gonzaga sobre abertura do ano legislativo na Aleac

Após meses de recesso parlamentar, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) volta aos trabalhos legislativos nesta quinta-feira (1).

A primeira sessão ordinária do ano está prevista para acontecer a partir das 10h. Além dos parlamentares, a solenidade, que ocorrerá no plenário da casa, contará com a presença marcante de diversos representantes, incluindo o governador Gladson Cameli, a desembargadora Regina Ferrari, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, o procurador geral de Justiça Danilo Lovisaro do Ministério Público do Estado do Acre, e Simone Santiago, defensora pública geral do estado.

Esse será o segundo ano da legislatura do quadriênio de 2023-2027. A cerimônia será presidida pelo deputado estadual Luiz Gonzaga, que preside a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.

Assim como aconteceu em 2023, em que a Aleac teve recordes em audiências públicas e sessões parlamentares, Gonzaga promete um ano com muito trabalho.

“Convidamos a população para acompanhar a solenidade de abertura dos trabalhos da nossa casa legislativa. Estamos muito animados com esse retorno, o ano de 2024 será de muito trabalho no Parlamento acreano, tenho certeza de que teremos um ano bastante produtivo”, disse”.

Ainda durante a solenidade, o governador do Acre realizará a leitura da mensagem governamental. Além disso, a vice-governadora Mailza Assis também deverá participar da cerimônia.

A sessão será transmitida ao vivo pela plataforma digital da Aleac, permitindo que a população acompanhe os acontecimentos pelo YouTube e Facebook.