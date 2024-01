9ª edição da Copinha Arasuper começa com 6 partidas na AABB

Começa neste sábado, 20, a partir das 14 horas, no ginásio da AABB, a 9ª edição da Copinha Arasuper de Futsal. O torneio será disputado nas categorias Sub-10, 12 e 14.

“Estamos iniciando mais uma competição com algumas das principais promessas do futsal acreano em quadra. Teremos mais um torneio com grandes jogos”, comentou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.

Partidas da 1ª rodada

Sub-14

Rei Artur x Bangu

Barcelona x Amigos Solidários

Sub-12

Cruz Azul x Jovens Promessas

AME x CT Furacão do Norte

Sub-10

Xavier Maia x Saúde Lazer

AABB x Conquista