Acidente na estrada do Pacífico deixa quatro pessoas gravemente feridas em Brasiléia

Na noite desta segunda-feira (16), um grave acidente de trânsito na Estrada do Pacífico, Km 18, em Brasiléia, deixou cerca de quatro pessoas gravemente feridas. O incidente ocorreu no sentido do município de Assis Brasil e envolveu uma motocicleta e dois pedestres.

De acordo com informações apuradas, o casal estava a bordo da motocicleta quando, nas proximidades do KM 18, colidiu violentamente contra dois homens identificados pelo nome Sandi Junior Nascimento da Silva e Marciel Oliveira da Silva, que caminhavam juntos na estrada. O impacto resultou em ferimentos sérios para todas as partes envolvidas, exigindo intervenção imediata dos serviços de emergência.

Os feridos, incluindo o casal da motocicleta e os pedestres atingidos, foram prontamente socorridos por equipes de resgate e encaminhados para unidades de saúde locais. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a gravidade dos ferimentos. De acordo com as informações, os homens identificados foram entubados e encaminhados ao Hospital Raimundo Chaar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local do acidente para realizar os procedimentos de perícia e investigação.