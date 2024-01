Ações da Gol serão excluídas do Ibovespa após pregão desta 3ª feira

A empresa pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. Entre os motivos da retirada, a B3 destaca o “pedido de Chapter 11 do United States Code, perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York”.

Mais cedo nesta segunda, as ações da Gol, mais uma vez, registraram baixa na B3. Os papéis despencaram 33,11%, passando a ser cotados a R$ 3,96. Ao longo do pregão, a negociação foi interrompida diversas vezes.

A retirada das ações da Gol da B3 toma como base o pedido de recuperação da empresa perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos. A medida terá validade após o pregão desta terça-feira (30/1).

Dessa forma, a Gol terá seus títulos excluídos dos índices IBOV, IBRA, IBXX, ICO2, IDVR, IGCT, IGCX, ITAG, IVBX e SMLL, ao seu preço de fechamento após o encerramento do pregão regular desta terça.

Confira a íntegra do procedimento publicado pela B3:

Comunicamos que em virtude do pedido de Chapter 11 do United States Code, perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, bem como das demais repercussões no mercado, conforme Fatos Relevantes divulgados em 25, 26 e 29/01/2024, a GOL (GOLL4) terá seus títulos excluídos dos índices IBOV, IBRA, IBXX, ICO2, IDVR, IGCT, IGCX, ITAG, IVBX e SMLL ao seu preço de fechamento após o encerramento do pregão regular de 30/01/2024, sendo sua participação redistribuída proporcionalmente aos demais integrantes da carteira com o pertinente ajuste nos redutores.