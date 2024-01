Acre registra menor taxa de roubo dos últimos 10 anos, diz Sejusp; veja detalhamento

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) revelam que o estado finalizou 2023 com a menor taxa de roubo dos últimos dez anos.

O levantamento faz uma comparação de 2013 a 2023 e mostra uma redução em dezembro do ano passado, mês em que foram registrados 189 casos. No mesmo período em 2013, o estado teve notificados, 314 casos de roubos.

De acordo com o secretário de Segurança Pública em exercício, coronel Evandro Bezerra, dezembro de 2023 foi a primeira vez em 10 anos que o número de roubos ficou abaixo dos 200 casos. 2017 foi o ano que mais registrou aumento de roubos, com 818 ocorrências notificadas, seguido do ano de 2018, com 581 casos.

Redução no número de mortes violentas intencionais

O último levantamento realizado pela Diretoria de Inteligência da Sejusp e pelo Centro Integrado de Estatística e Análise Criminal aponta que os casos de mortes violentas intencionais também apresentaram redução no estado do Acre.

Em 2023, foram 203 vítimas, já no ano anterior foram registradas 236 mortes violentas. A redução foi de 13,98% de um ano para o outro.

Porto Walter apresentou a maior redução, com nenhuma morte violenta em 2023, seguido por Tarauacá, que teve apenas uma vítima em 2023, enquanto que em 2022, foram 11 pessoas.