Acre é o estado com maior proporção de escolas em comparação ao número de igrejas evangélicas

Um levantamento do Brasil em Mapas, divulgado na última semana, mostrou a proporção entre escolas públicas e igrejas evangélicas no país. Os dados foram obtidos do Panorama dos estados e seus respectivos números de estabelecimentos escolares pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e dados da taxa proporcional de estabelecimentos da religião/seita evangélica no Brasil pelo Centro de Estudo da Metrópole CEM/USP.

A pesquisa revelou que cinco unidades federativas do Brasil possuem mais estabelecimentos religiosos evangélicos do que estabelecimentos educacionais públicos de ensino fundamental e médio juntos.

O Acre vai na contra-mão. De acordo com o levantamento, o estado lidera o número de escolas por habitantes. São em média 174 escolas públicas (fundamental e médio) por 100 mil hab. É uma taxa 4 vezes maior do que a de estabelecimento religioso evangélico (43/100 mil hab).

A região norte, inclusive, registrou o maior número de escolas públicas proporcionais. E em média 113,7 escolas por 100 mil habitantes, seguido do nordeste (81,0). A região com menor proporção é o sul com média de 42,0. O estado com a maior razão escola – igreja é o Maranhão, com 23,4 escolas, para 20,6 igrejas, por 100 mil hab.

O levantamento destacou ainda que dois entre os maiores estados do país: São Paulo e Rio de Janeiro, possuem mais igrejas evangélicas do que escolas públicas, além da capital federal, Brasília. O estado do Espírito Santo é o que possui a maior proporção.

No ano de 2022, o Acre se destacou ao ser o primeiro a concluir o preenchimento dos dados do Censo Escolar pelo sexto ano consecutivo. Segundo os dados mais recentes, o estado possui um total de 1.531 escolas, das quais 616 fazem parte da rede estadual de ensino.

Outras 864 pertencem às 22 redes municipais do estado. Além disso, há sete escolas federais e 43 instituições de ensino privadas. Pelo censo do ano passado, atualmente o Acre conta com mais de 264 mil alunos matriculados, sendo 145 mil na rede pública estadual.