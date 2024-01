Acre já tem previsão para iniciar vacinação contra à dengue e pode ser o 1º estado do Brasil

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) informou nesta terça-feira (9) que está executando planos de ação no combate às arboviroses, incluindo à dengue. Tais medidas surgiram após o Estado decretar situação de emergência devido ao aumento de números de casos de síndromes febris e à superlotação de unidades de Saúde.

Uma das medidas tem a ver com a vacina contra à dengue, que deve chegar ao Acre nos próximos dias. A previsão é que a imunização inicie em março.

“Realmente foi uma ação planejada do governo, sob as orientações do governador Gladson Cameli, a qual nos permite estratégias de ação de forma menos burocrática. Já temos conhecimento que a sazonalidade, ou seja, o período em que a dengue tem o maior aumento de casos – de outubro a abril, ficou atrasada pela questão das secas que tivemos. Agora, quando entrou o mês de novembro, tivemos um aumento significativo. Dos 5.445 casos em 2023 que foram suspeitos, mais de 2,6 mil foram confirmados e ainda tivemos 29 pacientes cujo estado se agravou, mas felizmente nenhum óbito. Mas queremos trabalhar de forma planejada”, afirmou.

No fim do ano passado, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS). O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante no sistema público universal. A vacinação será focada em público e regiões prioritárias.

Para o secretário, o momento agora é de focar nos esforços para que o Acre seja o primeiro estado a iniciar essa vacinação. Nesse sentido, o decreto também respalda o pedido.

“Esse decreto acabou sendo uma ação estratégica para que, junto ao demais secretários estaduais de saúde da Região Norte, que são os mais acometidos neste período de sazonalidade, possamos fazer pressão em cima do Ministério da Saúde, para que essa campanha seja iniciada pelo Acre. Estamos brigando para que seja, o quanto antes, incorporada no Programa Nacional de Imunização [PNI]”, destacou.

A Qdenga é uma vacina que serve para os quatro tipos de dengue, com efetividade geral de 80,2%. A indicação é para a faixa etária de 4 a 60 anos, com duas doses aplicadas em um intervalo de três meses. A previsão de chegada ao estado acreano, segundo o PNI, é em março. Os grupos prioritários ainda não foram definidos.

“A reunião da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização [Ctai] está prevista para a semana que vem e logo depois haverá uma reunião com os estados. Mas o gestor estadual está movendo céus e terra para receber a remessa assim que os imunobiológicos estiverem disponíveis na Cenadi [Central Nacional de Distribuição de Imunobiológicos]”, completou Renata Quiles, coordenadora do PNI.

Onde procurar ajuda médica?

Uraps

Nas unidades de referência em atenção primária (Uraps) devem ser atendidos pacientes com febre, dor no corpo e dor de cabeça, sem sinais de gravidade do quadro.

UPAs

Nas unidades de pronto atendimento (UPAs), devem se concentrar os pacientes com sintomas de diarreia forte, desidratados e que não estão conseguindo fazer suas atividades por conta do quadro clínico.

PS

Já o pronto-socorro deve atender os casos graves da doença, que são os que apresentam sangramentos, principalmente se o diagnóstico for de dengue. Os sinais de alerta são: sangramento na gengiva, nas fezes ou no nariz; dor abdominal intensa e desmaio.