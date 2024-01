Acre registrou quase R$ 110 milhões de transferencias via Pix em 2023, diz Banco Central

O número de transações via Pix no estado do Acre chegou a 108 milhões durante todo o ano de 2023, segundo dados do Banco Central do Brasil.

Os dados foram levantados pelo site Ac24horas. De acordo com os valores divulgados, o volume cresceu significativamente quando comparado primeiro e o último mês de 2023.

Em Janeiro foram realizadas 8.616.102 transferências via Pix, já em dezembro do mesmo ano o número saltou para 17.645.760 envios.

O volume financeiro destas transições chegou a R$ 2.158.007.828,12, em janeiro, e a R$ 3.739.680.521,38, em dezembro, um aumento de aproximadamente 74% entre um mês e outro.

O Pix é um meio de pagamento instantâneo brasileiro, criado pelo Banco Central, que está em funcionamento em todo o país desde 2020. A ferramenta permite realizar pagamentos e transferências entre contas em questão de segundos, utilizando apenas um smartphone, com funcionamento 24 horas por dia.