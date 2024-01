Acre terá 18 dias de feriados durante o ano de 2024; 13 são nacionais e cinco locais

O ano de 2024, que começa neste 1º de janeiro, terá, para os acreanos, 18 dias de feriados. Serão 13 nacionais incluindo o dia de hoje, dedicado à Confraternização Universal, e pelo menos outros cinco de caráter estadual.

Para quem gosta do ócio remunerado, principalmente em se tratando de servidores públicos, a outra boa notícia é que alguns dos feriados cairão em finais de semana e permitirão a extensão das folgas, com os chamados feriados prolongados, quando se emenda a véspera ou o dia seguinte à data. A má notícia é que alguns dos feriados cairão em finais de semana, dias de sábado ou domingo.

Em caráter nacional, pelo menos quatro dos feriados vão cair em finais de semana, como de 21 abril, Dia de Tiradentes, que vai ser num domingo, o 7 de setembro num sábado e o dia dedicado à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em 12 de outubro, o Dia de Finados, em 2 de novembro, também serão em sábados.

Em compensação, logo após o Carnaval, que começa numa sexta-feira, dia 9, se estenderá até a quarta-feira de cinza, no dia 13 de fevereiro, a Sexta-Feira da Paixao de Cristo cairá, claro, numa exta, dia 29 de março. Outro feriado religioso do país, o de Corpus Christi, cairá numa quinta-feira, o que permitirá, em nome de Deus, que se enforque a sexta-feira para alargar o final de semana.

Em maio, a festa dos feriados começa numa quarta-feira, dia 1º daquele mês, dedicado ao Dia Internacional do Trabalho. Outra grande folga graças aferiados nacionais acontece só em novembro, dia 17, da Proclamação da República, que chega numa sexta-feira. Ainda em novembro, no dia 20, chega o mais novo feriado nacional do Brasil, dedicado a Zumbi de Palmares ou o Dia da Consciência Negra.

Como em novembro, no dia 17, celebra-se o Tratado de Petrópolis, que tornou o território acreano parte do Estado brasileiro, numa quinta-feira e dia 20, uma sexta, será o Dia dos Palmares, então não seria arriscado que a segunda semana daquele mês, em 2024, será praticamente toda de feriados.

Os feriados locais também contribuem para a festa, que são tempos de horror para quem vive do comércio varejista de bens e serviços, como já reclamou o empresário Marcelo Moura, presidente da Associaçção Comercial e de Serviços do Acre. Segundo ele, tantos feriados prejudicam o comércio, que é obrigado a fechar as portas dos estabelecimentos por vários dias seguidos. Moua já chegou a pedir ao governador Gladson Cameli e ao prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que em 2024, diminuam os chamados feriados prolongados e de pontos facultativos.

Em relação aos feriados locais, o acreano ainda poderá comemorar, jáno primeiro mês de 2024, um feriado além do que é comeorado hoje. É o dia 23 de janeiro, dedicado ao Dia do Evangélico, coemorado no Acre.

Há ainda em março, logo após o Carnaval, o Feriado de 8 de março, dedicado ao Dia Internacional da Mulher, também comemorado no Acre. Ainda no Acre, haverá o 15 de junho, quando comemora-se a elevação do então território do Acre à condição de Estado (em 1962), que este ano cairá numa terça-feira. Outro feriado estadual é o da Revolução Acreana, 6 de agosto, que chegará numa sexta-feira. O Tratado de Petrópolis vem numa segunda-feira, o que ajuda a fazer com que o mês de novembro de3 2024, no Acre, seja apenas de três semanas. E para fechar o ano, o Dia de Natal de 2024, cairá numa quarta-feira, o que permitirá que se enforcasse o restante dos dias até 1º de Janeiro de 2025.

Desta forma, para quem gosta de tantas folgas, nem seria necessário desejar Feli8z Ano Novo para 2024.