Acre vai demorar quase quatro décadas para alcançar expectativa de vida de 80 anos

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente um levantamento que mostra que o Acre levará quase quatro décadas para alcançar a marca de 80 anos de expectativa de vida.

No entanto, os dados apontam que no Brasil já existe registro da primeira unidade federativa a conquistar esse índice que é Santa Catarina, registrando 80,2 anos em 2020, frente aos 79,9 anos em 2019. O Espírito Santo, por sua vez, deve alcançar a marca em 2023, com uma expectativa de vida de 80 anos.

No cenário nacional, São Paulo e o Distrito Federal devem seguir a tendência em 2025, ambos com uma expectativa de vida em torno de 80,1 e 80,0 anos, respectivamente. O Rio Grande do Sul também está no caminho, prevendo atingir esse marco em 2026.

A década de 2030 reserva o avanço para Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto entre 2040 e 2050, a expectativa é de que Mato Grosso do Sul e Mato Grosso alcancem os 80 anos de expectativa de vida. A partir da década de 2060, os demais estados do nordeste e norte, juntamente com Goiás, se juntarão ao grupo, conforme destacado na projeção.

Um ponto crucial ressaltado pela análise é o declínio populacional já em curso, prevendo-se que, após 2048, o crescimento populacional se torne negativo, atingindo -0,02.