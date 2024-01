Adailton Cruz cumpre agenda em Brasília e luta por avanços para a saúde no Acre

Em uma missão representativa em Brasília, o deputado estadual Adailton Cruz, desempenhou um papel essencial ao pleitear recursos e avanços significativos para a saúde no Acre. Durante a visita a capital federal, o parlamentar teve a oportunidade de participar de encontros no Conselho Federal de Enfermagem e na Câmara Federal, além de visitar o Ministério da Saúde.

A agenda começou com a participação no Conselho Federal de Enfermagem, onde o deputado destacou a importância de inovações legais que ampliam as responsabilidades da enfermagem no país. Entre essas inovações, mencionou a resolução que autoriza a inserção do DIU e a autonomia dos profissionais de enfermagem em consultórios e clínicas.

Além disso, o deputado e a comitiva composta por representantes dos sindicatos SPATE e SINTESAC, visitaram o Congresso Federal, sendo recebidos pela deputada federal Socorro Nery. Juntos, tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento da Câmara Federal, discutir projetos de lei em tramitação e buscar apoio para a regulamentação da jornada de trabalho de 30 horas para a enfermagem.

Durante a visita ao Ministério da Saúde, Adailton Cruz abordou diversas questões, desde a necessidade de um fundo nacional exclusivo para a saúde até o apoio para agilizar a regulamentação que permitirá ao estado do Acre realizar transplantes renais. O deputado argumentou que essa medida representará um avanço significativo para os pacientes renais, evitando deslocamentos e longas filas nacionais.

O Deputado Adailton também teve a oportunidade de discutir temas fundamentais com autoridades nacionais, como o coordenador-geral do Piso da Enfermagem, Dr. Fábio Maia, e o Coordenador-Geral de Planejamento de Assuntos Parlamentares do Ministério da Saúde, Dr. Marroni. Entre as pautas discutidas estavam dúvidas sobre o retroativo do piso da enfermagem, a regularidade dos repasses e os efeitos do embargo julgado pelo STF em dezembro de 2023 sobre o novo cálculo do piso.

Com a agenda produtiva em Brasília, o deputado Adailton Cruz demonstrou comprometimento com as questões essenciais para a saúde e valorização dos profissionais de enfermagem no Acre, contribuindo para avanços significativos na legislação e nas condições de trabalho da categoria.