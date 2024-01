Adesg inicia preparação e quer lutar pelo título em 2024

O elenco da Adesg iniciou na tarde desta quarta, 3, no estádio municipal de Senador Guiomard, os treinamentos visando a disputa do Campeonato Estadual de 2024. Somente 11 atletas participaram do primeiro trabalho e o técnico Zé Marco espera ter o elenco completo no máximo até o dia 11 deste mês.

“Vamos trabalhar e quem for chegando vai ter que se doar um pouco mais. Precisamos ter um time forte na estreia contra o Andirá”, declarou o treinador.

Mais 3 chegam

O zagueiro Bebê, o lateral esquerdo Domi e o atacante Pedro irão se apresentar nesta quinta (4). “São três jogadores importantes na montagem da nossa equipe. A ideia é montar um time para lutar pelo título”, comentou Zé Marco.

Dois períodos

Os jogadores da Adesg irão trabalhar em dois períodos nesta quinta e a primeira semana (mais curta) de treinos será fechada no domingo (7).