Adolescente fica preso após subir em estrutura de ferro de Ginásio para pegar bola; bombeiros são acionados

Um adolescente de 14 anos precisou ser resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, no último domingo (14), após subir na cobertura de um ginásio esportivo na cidade de Feijó para retirar uma bola que ficou presa entre os ferros da estrutura.

Segundo informações, um dos jovens que jogavam no local, chutou a bola com muita força, o que fez com que ficasse presa na estrutura de ferro, que tem uma altura de aproximadamente 20 metros.

Após subir e retirar a bola, o adolescente teria ficado com medo de descer e acabou ficando preso no local. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pelos colegas do jovem.

A estrutura de ferro vai de uma ponta a outra do ginásio, o que fez com que o adolescente tivesse acesso pela lateral. Ao chegar no local em que a bola ficou presa, no centro do ginásio, acabou ficando preso. Uma queda do local poderia ocasionar sérios ferimentos ou até levar a morte do jovem.