Agentes do Instituto Socioeducativo do Acre anunciam paralisação de 72 horas; entenda

O Sindicato dos Técnicos e Agentes em Ações Socioeducativas anunciou nesta segunda-feira (22) que deve realizar a paralisação das atividades em sinal de advertência, por 72 horas.

A paralisação deve iniciar já na terça-feira (23) e vai até a quinta-feira (25). O ofício comunicando o fato foi entregue ao secretário de Estado de Governo, Alysson Bestente.

Entre as reivindicações, o sindicato pede a contratação de novos servidores, carteira funcional, adicional de titulação, construção de locais para descanso e alimentação, aumento no banco de horas, melhor distribuição de gratificações e aquisição de novos equipamentos. Os agentes também pedem capacitação contínua, segurança armada em todas as unidades e uniformes novos.

No documento, o sindicato afirma que será mantido o percentual de servidores, exigido por lei, trabalhando nas unidades socioeducativas do Acre durante a paralisação.

Apesar do anúncio de paralisação da categoria, muitos agentes temem em participar do ato, em virtude de ainda estarem no estágio probatório, o que não os garante estabilidade em seu cargo.