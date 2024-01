Alan diz que é ‘normal’ UB ficar dividido na disputa pela Prefeitura, mas prefere nome de Alysson

Em entrevista ao ContilNet, nesta sexta-feira, o senador Alan Rick comentou sobre as declarações de que o União Brasil deverá apoiar o secretário de Governo, Alysson Bestene, na disputa pela Prefeitura de Rio Branco.

O senador declarou que essa decisão precisará ser tomada em conjunto pela cúpula do União Brasil, mas destacou que por ele, o melhor caminho para o partido seria apoiar o nome de Alysson Bestene.

Em relação à decisão do senador Marcio Bittar de organizar uma ala que apoie a reeleição do prefeito Tião Bocalom, Alan disse que é natural que o partido fique dividido em relação à disputa da Prefeitura na capital.

“É normal em uma eleição municipal como essa que o partido fique dividido e os membros tenham suas predileções. O Marcio pode apoiar o Bocalom, assim como parte do União Brasil. Porém, na minha opinião, o melhor nome é o do Alysson, ele está alinhado com que o partido pensa e temos que vencer a esquerda”, disse ao ContilNet.

Ainda nesta sexta-feira, o senador Marcio Bittar reagiu às declarações de Alan sobre o apoio a Alysson. Ao lado do prefeito Bocalom, Bittar pregou a união dos partidos de direita e disse que se a alinça não acontecer no 1º turno, ela já está sacramentada em um possível 2º turno das eleições.

“Nós estamos juntos e esperamos o PP, tá tudo certo. Nós estaremos juntos. Os quatro partidos PP, Republicanos, PL e União Brasil estarão juntos e se depender da minha vontade no primeiro turno, se não depender, no segundo”, disse Bittar.

Já Bocalom, pregou o mesmo discurso de união entre os partidos. “Esperamos que todos que sejam de direita caminhem juntos, meu objetivo é esse”, destacou.