Alan Rick anuncia que União Brasil deve apoiar Alysson Bestene na disputa por Prefeitura

O senador Alan Rick disse ao colunista Luís Carlos Moreira Jorge (O Crica) que o União Brasil, partido que ele preside, deve apoiar o secretário de Governo, Alysson Bestene, na disputa pela Prefeitura de Rio Branco neste ano.

Ainda segundo ele, a convergência política com o governador Gladson Cameli foi outro fator determinante para o apoio a Alysson.

“Não podemos deixar a esquerda voltar ao poder no Acre (se referindo ao candidato do MDB, Marcus Alexandre), pelo mal que fez ao estado e aos acreanos. Por isso vamos com o Alysson”, completou Alan.

O anúncio de Alan vai em choque aos planos do senador Marcio Bittar, que vinha articulando uma aliança com o prefeito Tião Bocalom.

O ContilNet tentou contato com Alan Rick, mas não obtivemos resposta.