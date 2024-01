Alexandre Correa denuncia advogado de Ana Hickmann por “calúnia”

A treta entre Ana Hickmann e Alexandre Correa, instalada no início de novembro quando a apresentadora acusou o ex-marido de agressão, está respingando em outras pessoas. O empresário resolveu registrar um boletim de ocorrência na polícia por calúnia contra o advogado de Ana, Henrique Ávila.

Segundo o site Notícias da TV, na denúncia, Correia acusa o representante legal da ex-mulher de declarar, em entrevistas, que “agrediu e assaltou a ex-mulher”, que toma “medidas tresloucadas” contra a apresentadora e quer “se transformar em vítima”.

O caso foi registrado no 23º DP, em Perdizes, na zona oeste de São Paulo. No documento, ainda de acordo com a página, o delegado de plantão orientou sobre o possível oferecimento de uma queixa-crime contra o advogado.

“Vítima [foi] orientada quanto ao prazo de seis meses para oferecimento de queixa-crime em face do autor/investigado em juízo por de advogado constituído. Cientificada de que o prazo decadencial inicia-se na data do conhecimento da autoria, não da data do fato criminoso”, diz documento.

Apresentadora foi denunciada ao Conselho Tutelar

Ana Hickmann compareceu ao Conselho Tutelar de Itu, na última segunda-feira (8/01), após ser denunciada sobre divergências nas datas de visitação do filho Alezinho, de nove anos, com o pai Alexandre Correa.

Em um comunicado enviado pela assessoria de imprensa da apresentadora, foi informado que ela compareceu ao órgão espontaneamente, após ser comunicada sobre a denúncia.

“Nessa segunda-feira (8), Ana Hickmann foi comunicada pelo Conselho Tutelar de Itu sobre uma denúncia anônima, realizada no dia 05/01/2024, sobre divergências nas datas de visitação de Alexandre Hickmann Correa com o pai”, dizia o texto.

E completou: “A empresária compareceu hoje (8) imediatamente e espontaneamente ao Conselho para prestar os devidos esclarecimentos, demonstrando sua responsabilidade pelo bem-estar, saúde e educação do filho, e afastando, portanto, qualquer sugestionamento sobre alienação parental”, encerrou.

Briga pela guarda do filho

Desde que Ana Hickmann e Alexandre Correa se separaram, um briga pela guarda de Alezinho, filho do ex-casal, começou. Recentemente, a defesa de Alexandre Correa entrou com um pedido de prisão contra Ana Hickmann por alienação parental, após ela supostamente se recusar a entregar o filho, Alezinho, para passar as férias com o pai.

No último domingo (7/01), a defesa do empresário acionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e pediu intervenção da corte internacional no caso.

Além da intervenção internacional, a defesa de Alexandre Correa pediu a concessão de uma medida liminar que solicite informações em caráter de urgências para a Vara de Família de Itu, no interior de São Paulo. O pedido foi feito com o objetivo de levantar informações sobre o alegado descumprimento da decisão judicial.

Em nota, Ana Hickmann afirmou que todas as declarações do ex-marido são “má-fé” para “se vitimizar e desviar a sua responsabilidade como pai, sócio e cidadão”.

No comunicado, Ana Hickmann relatou que o ex-sogro tem buscado o filho para ver o pai: “Registros do dia 03/01/2024 mostram Gustavo Henrique Correa, avô paterno de Alexandre Hickmann Correa, buscando o neto às 18h para realizar o encontro semanal com Alexandre Correa, acordado entre os advogados de ambas as partes”, começou.

Em seguida, os representantes da apresentadora falam sobre o período de férias do menino com o pai: “O horário de recolhimento da criança para início das férias com o pai, transferido para 09/01/2024 e aprovado pela Dra. Diva Carla Bueno Nogueira, advogada de Correa, é às 9h, o que comprova que não houve tentativa de nova alteração”, afirmou.

Logo depois, o texto fala sobre o comportamento do ex-marido: “Isso demonstra, mais uma vez, a má-fé e o intuito de Alexandre Correa em se vitimizar e desviar a sua responsabilidade como pai, sócio e cidadão. Lamentamos a forma com que o genitor usa de abuso psicológico e chantagem emocional para obter benefícios próprios, desprezando o bem-estar do filho, que vem demonstrando tristeza e desconforto em diversas situações”.

E finalizou: “Trata-se de uma tentativa incessante de intimidar e constranger Ana Hickmann, para causar tumulto processual e banalizar a violência física e emocional que vem causando desde 11/11/2023. A determinação de férias terá início nessa terça-feira (9/01), conforme alinhada entre ambas as partes, e será cumprida rigorosamente, assim como as visitas relacionadas abaixo: 1ª visita, 11/12; 2ª visita, 18/12; 3ª visita, 26/12; e 4ª visita, 03/01”.