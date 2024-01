Alfredo é mais uma contratação do Atlético para o Estadual

Afastado do futebol profissional desde 2021, o lateral Alfredo é mais uma contratação do Atlético para a disputa do Campeonato Estadual. O atleta deve ser utilizado pelo técnico Edson Maria (Som) como um homem de armação no meio-campo.

“Recebi propostas nas últimas temporadas, mas sempre na hora de decidir acabava desistindo. O Som tem um projeto interessante no Atlético e minha identificação com o clube também pesou na hora de aceitar o convite”, comentou Alfredo.

Dois treinamentos

O professor Jorge Henrique Dias comanda mais dois trabalhos físicos no Frotão nesta quinta, 11, e na sexta, 12, e o elenco do Galo vai fechar a primeira semana de treinos visando o Campeonato Estadual.

“Vamos trabalhar mais forte com bola a partir da próxima semana. A ideia é iniciar a montagem da equipe até para saber onde precisaremos realizar contratações”, comentou o técnico Som.

Time pronto

De acordo com o treinador do Galo, a equipe estará pronta para a estreia no Estadual no dia 20 de fevereiro contra o Rio Branco, no Florestão.

“Temos uma comissão disposta a trabalhar e os atletas também estão empenhados. Nossa meta é realizar uma boa campanha”, afirmou o comandante atleticano.