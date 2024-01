Ana Hickmann e Edu Guedes juntos? Apresentadora esclarece rumores

Os nomes de Ana Hickmann e Edu Guedes ganharam destaque, nesta segunda-feira (15/01), após rumores de que os dois estariam vivendo um romance. Através de sua assessoria de imprensa, no entanto, a apresentadora se pronunciou e esclareceu a situação. A notícia foi dada inicialmente pelo colunista Ricardo Feltrin.

“A Ana está solteira. O jornalista citou um encontro que aconteceu no final do ano, mas foi totalmente por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort”, disse a assessoria de Hickmann à coluna Fábia Oliveira.

Durante alguns anos, Ana Hickmann e Edu Guedes trabalharam juntos no programa Hoje em Dia, da Record TV. O chef de cozinha deixou a atração e, atualmente, apresenta o The Chef, na Band.

Justiça decreta sigilo nas investigações do caso Ana Hickmann

As investigações sobre as fraudes nas empresas de Ana Hickmann agora vão ser concluídas em segredo de Justiça. O advogado de Claudia Helena, “fiel escudeira” da apresentadora, Bruno Ferullo confirmou a informação para a coluna, com exclusividade, e comentou o caso.

“A decisão da Magistrada que decretou o sigilo das investigações foi acertada, pois trata-se de um caso de grande repercussão midiática. Já foram juntados aos autos documentos que dizem respeito à intimidade das partes”, disse ele, antes de completar:

“Sendo assim, com a investigação em segredo de Justiça, a defesa, para demostrar a lisura e boa-fé da sua cliente em cooperar com as investigações, juntará de livre e espontânea vontade todo seu sigilo fiscal e bancário, comprovando deste modo que não houve qualquer desvio de valor”, concluiu.

De acordo com o Metrópoles, apresentadora acusou sua ex-assessora e “fiel escudeira”, Claudia Helena, de ajudar Alexandre Correa no suposto golpe.

Ana Hickmann teria declarado, no inquérito que apura suas denúncias, que começou a desconfiar da funcionária, a quem considerava amiga, quando ela parou de responder seus questionamentos sobre movimentações financeiras em suas empresas, consideradas “estranhas”.

Através de seus advogados, a apresentadora relatou que é possível que as “irregularidades” em suas empresas sejam de meados de 2015, quando, segundo ela, houve uma transferência de R$ 100 mil “da conta da empresa para a conta bancária de Claudia Helena dos Santos”.

Representante legal da ex-assessora de Ana Hickmann, Bruno Ferullo declarou que vai juntar provas testemunhais e documentais da licitude do pagamento e da conduta de Claudia Helena, que acompanhava a apresentadora em viagens e reportagens, além de ter sido amiga pessoal dela.