André Gabeh relembra polêmica de Brunet no Carnaval e dispara: “Sinhá”

André Gabeh usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre Yasmin Brunet. No X, antigo Twitter, o ex-BBB relembrou uma situação envolvendo a modelo, que está atualmente no reality show da Globo, no Carnaval do ano passado. Na ocasião, a filha de Luiza Brunet perdeu um posto na Grande Rio após ter um ataque de estrelismo durante os desfiles.

“Deixa eu requentar uma fofoca. No começo do BBB eu fiquei com um pouco de pena de Yasmin por causa da objetificação que ela sofreu. Mas esse ‘amor’ passou quando lembrei de sua passagem pela Grande Rio no desfile de 2023. Vocês lembram?”, questionou Gabeh.

O ex-BBB, então, contou detalhes do ocorrido. “‘Dyasbin’ se convidou pra desfilar, chegava atrasada nos ensaios, inventou que comprou fantasia, atrapalhava a escola. No dia do desfile ela deu chilique no camarim, agrediu verbalmente as pessoas que estavam a ajudando com a roupa, fez exigências…”, escreveu ele.

André Gabeh ainda pontuou que Yasmin Brunet é um “sinhá”. “No dia do desfile das campeãs a coisa piorou e a escola expulsou ela ali mesmo na concentração. Foi defenestrada. É sinhá meu povo. Sinhá total”, disparou.

O roteirista afirmou também não ter pena. “Parei de ver esses BBB por enquanto porque minha vontade é flambar a linda e pegar o cabelo dela pra fazer peruca. Não tenho pena”, encerrou.

Logo após o episódio entre Yasmin Brunet e a Grande Rio, Hugo Gross, diretor de eventos da Grande Rio, falou sobre a atitude da modelo em entrevista a esta colunista.

“A Yasmin está falando muito mal da Grande Rio, o que é uma grande mentira. Ela que procurou a escola para desfilar, ela não foi convidada. Não tinha mais destaques, não tinha mais nada, mas como a Grande Rio tem um coração muito bom, abriu um precedente pra ela desfilar no carro. A fantasia dela é caríssima e ela não pagou nada. Se ela comprou ou não comprou, o problema é dela. Porque as fantasias da Grande Rio são caríssimas e são dadas pela escola”, defendeu Gross na ocasião.

“Ela não sabe sambar. Eu a vi na quadra, ela não sabe sambar. Eu achei um absurdo da parte dela falar mal da escola, onde diz ela que foi maltratada, o que é mentira. Na hora que eu pedi pra ela subir no carro, ela que deu um show de estrelismo e também ficou chateada porque a Globo não posicionou ela. E o que a gente tem a ver com isso? Que ela vá lá reclamar com a Rede Globo, fazer um movimento contra a TV Globo. Mas dizer que foi maltratada na Grande Rio é uma mentira, eu estava e eu vi”, afirmou.