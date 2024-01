André Mendonça posta mensagem contra o Hamas em visita a Israel

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), atualizou o perfil na rede social X, antigo Twitter, com uma mensagem contra o grupo extremista Hamas. O magistrado está em Israel a convite da Confederação Israelita do Brasil (Conib) e da Stand With Us Brasil.

A última publicação de Mendonça era de 21 de abril de 2022, quando ele comentou o voto favorável à condenação do ex-deputado Daniel Silveira. O perfil do ministro no X tem, atualmente, 479 mil seguidores.

Na atualização, o magistrado postou uma frase condenando os sequestros realizados pelos integrantes do Hamas em 7 de outubro de 2023, quando membros do grupo invadiram o território de Israel e fizeram 240 reféns.

“Homens, mulheres, bebês e pessoas idosas ainda sequestrados pelo Hamas”, diz o texto, que está cercado por fotos dos reféns.

“Terrivelmente evangélico”

André Mendonça foi indicado para o STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2021. O nome do magistrado foi escolhido para que o ex-chefe do Executivo cumprisse a promessa feita aos conservadores de que escolheria um ministro “terrivelmente evangélico”.

“Ele [Mendonça] é, sim, um extremamente evangélico, ele é pastor evangélico, e eu já falei com ele que só faço um pedido: que, uma vez por semana, ele comece a sessão [no Supremo] com uma oração. Isso já está fechado”, disse Bolsonaro na época.

Israel e Hamas

O conflito no Oriente Médio intensificou-se depois que membros do Hamas invadiram Israel e mataram mais de 1 mil pessoas e fizeram 240 reféns. A ação tem sido rechaçada pelas Forças Armadas israelenses, que prometem a aniquilação do grupo.

Até o momento, mais de 1,2 mil pessoas perderam a vida em Israel, entre civis e militares, e cerca de 25 mil morreram na Faixa de Gaza.