Andressa Urach diz ter sido bloqueada por Cauã Reymond após expor caso

Andressa Urach revelou recentemente o nome de alguns dos homens famosos com quem já manteve relação amorosa ou simplesmente casos de uma noite. Um deles, entretanto, não gostou nada de ter sua vida íntima exposta: Cauã Reymond. Segundo a atriz pornô, o galã global ficou tão indignado que a teria bloqueado nas redes sociais.

Urach contou que conheceu Reymond por meio de amigos em comum. “Fiquei com ele por causa de um amigo dele, já tinha ficado com esse amigo, que me apresentou a ele. Ele passou o contato e quando eu cheguei, falei: ‘Uau! É você’. Até hoje eu recordo, boas lembranças”, contou a ex-Miss Bumbum.