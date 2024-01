Ano inicia com mais de 1.700 vagas pelo “Geração Emprego”, em Rondônia

A primeira semana de 2024 começou com oportunidades para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. São 1.763 vagas de emprego abertas, ofertadas pelo “Geração Emprego”, a plataforma é uma iniciativa do Governo de Rondônia, sendo atualizada e executada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), que tem se dedicado a oferecer possibilidades para que as pessoas consigam retornar ao mercado de trabalho ou até mesmo o seu primeiro trabalho.

ACESSO

O aplicativo “Geração Emprego” está disponível para iOS, Android ou pelo site: https://geracaoemprego.ro.gov.br/vagas-de-emprego?order_by=newest&application=geracaoemprego&page=1 e tem impulsionado os índices de emprego no Estado.

Ao total estão cadastradas 3.630 empresas, disponibilizando novos postos de trabalho em vários municípios do Estado.

As vagas ofertadas abrangem vários municípios de Rondônia, sendo alguns deles: Porto Velho, Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Jaru, Pimenta Bueno, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Rolim de Moura, São Miguel do Guaporé, Espigão do Oeste, Colorado do Oeste e Cerejeiras.